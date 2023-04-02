У Петербурзі в кафе пролунав вибух: загинув пропагандист Владлен Татарський

У зрадника був "творчий вечір".

У російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК "Вагнер", пролунав вибух. Росіяни повідомляють про загибель колаборанта та пропагандиста Владлена Татарського.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Повідомляється, що вибух пролунав у кафе "Стріт-бар" у центрі Санкт-Петербурга, де пропагандист проводив свій "творчий вечір".

Йому нібито невідома дівчина подарувала статуетку, у якій була закладена вибухівка. Колаборант загинув на місці інциденту. Відомо також про 15 поранених.

Що відомо про "воєнкора" Владлена Татарського

Так званий "російський воєнкор" Владлен Татарський, справжнє ім'я Максим Фомін, був родом з Макіївки Донецької області.

Від 2011 року він перебував у в'язниці Горлівки за грабіж, проте 2014 року після початку війни РФ проти України, засуджений втік та почав воювати у складі російських бойовиків проти України.

Від 2022 року колаборант став так званим "воєнкором" - пропагандистом РФ, який закликав Росію вбивати якомога більше українців, вчиняти геноцид та насильство.

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