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"У під'їзд 5-поверхівки прилітає точно": капітан РФ підтвердив ракетні удари по мирному населенню України

"У під'їзд 5-поверхівки прилітає точно": капітан РФ підтвердив ракетні удари по мирному населенню України

Ракета / Фото: Associated Press

Військовий РФ підтвердив ракетні удари Росії по цивільному населенню.

У Мережі з'явилося архівне відео, на якому російський капітан 1-го рангу та командир фрегата "Адмірал Горшков" Ігор Крохмаль підтверджує ракетні удари по цивільній інфраструктурі та мирному населенню України. 

"Бачимо під'їзд 5-поверхівки і коли стріляємо, то прилітає точно, максимум у сусідній під'їзд", - каже Крохмаль на відео.

Фрегат "Адмірал Горшков" оснащений боєкомплектом з ракет "Циркон" та "Калібр".

Відомо, що Ігор Крохмаль – випускник Київського Суворовського військового училища. Він помер наприкінці грудня 2023 року у віці 51 року.

Нагадаємо, росіяни використовують на фронті Starlink – ГУР оприлюднило доказ (відео).

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"У під'їзд 5-поверхівки прилітає точно": капітан РФ підтвердив ракетні удари по українцях

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