У підрозділах російської дивізії скасували відпустки до 9 травня: що кажуть у Силах оборони

Російська армія / © Associated Press

Реклама

У підрозділах 19-ї мотострілецької дивізії Росії скасували всі відпустки до 9 травня.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За даними української розвідки, російське командування очікує, що Сили оборони України можуть проводити штурмові операції саме на травневі свята.

Реклама

«За даними нашої розвідки, в кількох підрозділах 19-ї мотострілецької російської дивізії скасовано відпустки до дев’ятого травня, тому що противник вважає, що на ці дні Сили оборони України проводитимуть якісь штурмові дії, тому вони бояться, що ми десь прорвемо лінію бойового зіткнення», — зазначив Волошин.

Водночас речник Сил оборони Півдня не виключає, що скасування відпусток може мати й іншу причину — підготовку самих російських військ до посилення бойових дій найближчим часом.

За словами Волошина, ситуація перебуває під постійним моніторингом української розвідки. Підрозділи Сил оборони готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій на південному напрямку.

Весняний наступ РФ — останні новини

Раніше експерт Ігор Романенко заявив, що вже зараз розпочалася наступальна весняно-літня кампанія РФ на фронті. Наступальні дії ворога мають на меті реалізацію двох концепцій.

Реклама

Росіяни ведуть підготовчі бої від вже захопленого Сіверська до Лимана та Ямполя, для того щоб у подальшому просуватися з північно-східного напрямку на Слов’янськ та Краматорськ. Активізації на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках нині немає.

За даними аналітиків, наступ РФ може початися протягом наступного місяця, коли збільшиться «зеленка» і встановиться туманна або дощова погода на сході України, яка заважає БпЛА, але сприяє піхотним і механізованим штурмам.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також повідомив, що росіяни здійснюють перегрупування та підтягують резерви на фронт. Окремо він звернув увагу на Покровський напрямок, де зафіксовано сотні ворожих атак від початку квітня.

