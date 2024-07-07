У підрозділі окупантів масова втрата бійців на чолі з командиром: що сталося

Причиною загибелі одразу 20 російських вояків міг стати вдалий приліт по місцю розташування.

Два десятки окупантів, мобілізованих із російського міста Липецька, знайшли свою смерть на українській землі.

Про це повідомляє український журналіст Денис Казанський з посиланням на повідомлення у місцевому пабліку, присвяченому мобілізованим на війну в Україні із Липецька.

У повідомленні йдеться про загибель командира російських окупантів із позивним "Тулвеке", який пройшов "бахмутську м’ясорубку" та був нагороджений орденами й медалями держави-агресорки.

Фото: Telegram / Денис Казанський

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Повідомляючи про смерть цього окупанта, автор допису зазначив, що разом з ним зробили "крок у вічність" ще 19 його підлеглих.

Як припускає журналіст Казанський, причиною такого одночасного стрибка у пекло одразу 20 російських вояків міг стати вдалий приліт по місцю розташування липецьких "мобіків".

Нагадаємо, раніше на Донеччині ліквідували російського комбата капітана Олександра Лапшина та майже весь склад батальйону 98-ї гвардійської дивізії Повітряно-десантних військ РФ з міста Іваново.

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