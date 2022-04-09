"У підвалі знайшли тіла, спалені заживо": росіяни коїли звірства в окупованих селах Харківщини

На окупованих територіях області армія РФ вбивала мирних людей.

У Харківській області на звільнених від російських окупантів територіях фіксують такі ж звірства росіян, як у Бучі.

Про голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов розповів в інтерв'ю "НВ".

За його словами, військові Росії займалися мародерством, ґвалтували жінок, вбивали дітей. Наразі правоохоронці фіксують усі звірства окупантів.

Так, у звільнених Вільхівці та Малій Роганні знаходили тіла загиблих цивільних людей. Подекуди у них були зв’язані руки та контрольні постріли в голову.

Синєгубов каже, що у селі Гусарівка Ізюмського району, росіяни катували місцевих жителів. "В одному з житлових будинків, в якому за показами свідків була розташована так звана комендатура росіян, у підвальному приміщенні знайшли тіла. Напевно сім'ї, які були спалені заживо, - це попередні висновки експертизи", - розповів він.

Крім у селі цього знайшли тіло фельдшера лікарні. Руки чоловіка були зв'язані за спиною, якого також катували військові РФ.

Посеред дороги росіяни із артилерії розстріляли цивільне авто, де була родина з дитиною.

Нагадаємо, Снєгубов повідомляв, що у Харківській області залишається складною ситуація на Ізюмському напрямку. Армія Російської Федерації намагається обійти місто із позиції Збройних сил.