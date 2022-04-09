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"У підвалі знайшли тіла, спалені заживо": росіяни коїли звірства в окупованих селах Харківщини

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На окупованих територіях області армія РФ вбивала мирних людей.

У Харківській області на звільнених від російських окупантів територіях фіксують такі ж звірства росіян, як у Бучі. 

Про голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов розповів в інтерв'ю "НВ".

За його словами, військові Росії займалися мародерством, ґвалтували жінок, вбивали дітей. Наразі правоохоронці фіксують усі звірства окупантів. 

Так, у звільнених Вільхівці та Малій Роганні знаходили тіла загиблих цивільних людей. Подекуди у них були зв’язані руки та контрольні постріли в голову. 

Синєгубов каже, що у селі Гусарівка Ізюмського району, росіяни катували місцевих жителів.  "В одному з житлових будинків, в якому за показами свідків була розташована так звана комендатура росіян, у підвальному приміщенні знайшли тіла. Напевно сім'ї, які були спалені заживо, - це попередні висновки експертизи", - розповів він. 

Крім у селі цього знайшли тіло фельдшера лікарні. Руки чоловіка були зв'язані за спиною, якого також катували військові РФ.

Посеред дороги росіяни із артилерії розстріляли цивільне авто, де була родина з дитиною.  

Нагадаємо, Снєгубов повідомляв, що у Харківській області залишається складною ситуація на Ізюмському напрямку. Армія Російської Федерації намагається обійти місто із позиції Збройних сил.

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