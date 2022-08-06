У Пісках - запеклі бої, але селище контролюють Збройні сили - Донецька ОВА

В Пісках тривають запеклі бої. Втім, населений пункт досі контролюють українські військовими, попри заяви росіян про захоплення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону, пише "УНАН".

Керівник Донеччини спростовує заявив окупантів про те, що вони встановили контроль над Пісками.

"Населений пункт Піски контролюються українськими збройними силами…Так, дуже гаряче у вказаному населеному пункті, але професійним командуванням вжито додаткових заходів для того, щоб плани ворога не здійснились", - наголосив він.

За словами Кириленка, загарбники хоче за допомогою Пісків обійти Авдіївку, аби далі наступати. "Плани ворога відомі, тому додаткові заходи вживаються для його зупинення", - зауважив очільник ОВА.

Кириленко каже, що величезна кількість обстрілів по всій лінії фронту. Зокрема, загарбникии сильно нищать Авдіївку. У місті немає жодної вцілілої будівлі.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 серпня росіяни двічі обстріляли Костянтинівку. Окупанти знищили під’їзд у багатоповерхівці. З-під завалів та заблокованих квартир витягнули семеро людей. Армія РФ також завдала ракетного ударупо Кураховому. Окупанти влучили у школу та житлові будинки.

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