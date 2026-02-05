У Санкт-Петербурзі "ліг" звʼязок: деталі операції "АТЕШ" (відео)

Пожежа / © pixabay.com

Агенти партизанського руху «Атеш» здійснили успішну диверсійну операцію в одному з районів Санкт-Петербурга. Удару було завдано по критичній інфраструктурі зв’язку, яка забезпечує координацію між ключовими силовими та військово-промисловими об’єктами окупантів.

Про це повідомили представники руху опору.

За інформацією підпілля, агентам вдалося знищити технічний модуль телекомунікаційної вежі. Виведення з ладу цього обладнання спричинило серйозні перебої у зв’язку в районі, який насичений стратегічними об’єктами ворога.

Диверсія відбулася у безпосередній близькості до:

Інституту ФСБ Росії;

ОАО «Ремонтний завод радіоелектронної техніки „Луч“»;

Підрозділів та навчальних центрів, пов’язаних із Військово-морським флотом РФ;

Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ).

Крім того, неподалік розташовані АТ «Новосибірський патронний завод» та філія корпорації «Комета» — науково-виробничого центру, що працює в інтересах оборонного комплексу агресора.

Місце проведення диверсії / © Telegram / Рух "АТЕШ"

«Порушення зв’язку в подібному вузлі напряму позначається на передачі даних, управлінні та координації, навіть далеко за межами лінії фронту», — наголошують партизани.

Відео: АТЕШ / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Що відомо про «АТЕШ»

Партизанський рух «Атеш» (у перекладі з кримськотатарської — «вогонь»), створений влітку 2022 року, суттєво наростив масштаби діяльності. Згідно з даними незалежного моніторингу, у 2025 році саме на «Атеш» припадала більш ніж половина зафіксованих диверсій на тимчасово окупованих територіях.

Учасники руху еволюціонували від поодиноких акцій до ударів по стратегічних об’єктах — вежах зв’язку, системах радіоелектронної боротьби, військових ешелонах і нафтобазах.

Активність партизанів зростає попри посилення російських контрдиверсійних заходів: затриманим учасникам загрожують багаторічні тюремні строки — до 20 років ув’язнення.

Одним із напрямків ефективності «Атеш» залишається успішна робота з особовим складом армії ворога. Речник руху заявляє, що їм вдається залучати до співпраці не лише мобілізованих, а й кадрових військових РФ.

«Вони не просто контрактники, а люди всіх рангів, зокрема ветерани, які хочуть зупинити війну Путіна», — зазначають у русі.

Як приклад наводиться історія російського військового, який став подвійним агентом. За його словами, виконання однієї з ризикованих місій допомогло Силам оборони України просунутися на п’ять кілометрів вперед на одній із ділянок фронту.

Нагадаємо, 4 лютого в Тамбовській області РФ сталася серйозна залізнична аварія: на станції Кочетівка-2 зійшов із рейок вантажний потяг із паливними цистернами. За даними російських ЗМІ, щонайменше п’ять вагонів загорілися через займання бензину.

На місці працювали пожежні та відновлювальні поїзди, рух через станцію було повністю зупинено. У РЖД створили оперативний штаб для ліквідації наслідків аварії. Попередньо повідомлялося, що обійшлося без постраждалих, однак інцидент спричинив затримки пасажирських поїздів південного напрямку. Причини сходження вагонів з’ясовуються.