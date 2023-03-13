У Південній Кореї заявили про необхідність створення власної ядерної зброї: заява

Таку заяву зробив один із ймовірних претендентів на посаду президента Південної Кореї у 2027 році.

Південна Корея повинна нарощувати свій арсенал ядерної зброї, щоб зміцнити свій захист від можливої загрози із Північної Кореї (КНДР), навіть якщо це піддасть її міжнародним наслідкам.

Про це заявив мер Сеула О Се Хун в інтерв'ю Reuters.

На його думку, Південна Корея має створити ядерну зброю, щоб зміцнити свою оборону від Північної Кореї, стверджуючи, що країна не може бути пов'язана метою денуклеаризації (зменшення або ліквідація ядерної зброї. - Ред.).

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"Північна Корея майже досягла успіху в мініатюризації та полегшенні тактичної ядерної зброї і забезпечила собі як мінімум десятки боєголовок. Ми підійшли до моменту, коли важко переконати людей за допомогою логіки в тому, що ми повинні утримуватися від розробки ядерної зброї та дотримуватись ідеї денуклеаризації", - вважає він.

О Се Хун є впливовим членом консервативної Партії народної влади президента Юн Сук Йоля і одним із найвищих чиновників, які активно виступають за програму створення ядерної зброї Південною Кореєю. Його вважають ймовірним претендентом на пост президента у 2027 році.

Нагадаємо, 13 березня КНДР заявила про запуск крилатих ракет з підводного човна.

У лютому 2023 року Північна Корея теж запускала балістичну ракету.

Водночас сестра лідера КНДР Кім Чен Ина заявила, що будь-які спроби інших країн збити одну з їх ракет під час випробувального запуску вважатимуть оголошенням війни.

Крім того, вона заявила, що Північна Корея "завжди буде стояти на одному полі бою" з російською армією.

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