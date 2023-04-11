У Південній Кореї заявили, що частина секретної інформації, яку оприлюднили США, є підробленою

В документах припускається, що Сеул міг шпигувати за Південною Кореєю.

У Південній Кореї сьогодні, 11 квітня, заявили, що «значна частина» оприлюднених документів розвідки США є підбробленими.

Про це інформує агентство AFP.

За даними Південної Кореї, документи в яких йдеться про стурбованість Сеула щодо поставок зброї в Україну є сфабрикованими. Вони є частиною ширшого витоку, який Пентагон назвав «дуже серйозною» загрозою національній безпеці.

Як передає Reuters, в одних з них припускається, що Сеул міг шпигувати за Південною Кореєю, Тим часом у лідера Південної Кореї Юн Сук Йоля заявили, що підозри щодо спостереження за його офісом у Сеулі є «цілковито брехливими» і що будь-які спроби похитнути альянс зі США є актом, який «компрометує національні інтереси».

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Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонні переговори зі своїм південнокорейським колегою у вівторок, під час яких обидві сторони погодилися, що «значна» частина документа щодо Південної Кореї була сфабрикованою, - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що витік документів стався за кілька тижнів до запланованої зустрічі Юна з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 26 квітня.

Напередодні представники головної опозиційної Демократичної партії Південної Кореї висловили «великий жаль» з приводу ймовірного стеження, назвавши його явним порушенням національного суверенітету і серйозним провалом безпеки адміністрації Юна.

Додамо, що офіційні особи США намагаються заспокоїти союзників після зливу суворо засекреченої інформації про війну в Україні.

Тим часом масштаб витоку секретної інформації, що стосується, зокрема, боєздатності українських Збройних Сил та дій американських союзників, оцінюється Міністерством оборони США.

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