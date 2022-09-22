"Тримайте рот на замку": у Північній Кореї зробили заяву щодо постачання зброї до Росії

У КНДР запевняють, що не постачали зброю або боєприпаси Росії і не планують цього робити.

Припущення США про те, що Північна Корея і Росія могли укласти угоду щодо зброї, Пхеньян заперечує.

Про це заявила державна інформаційна агенція KCNA, пише The Guardian.

"Нещодавно США й інші ворожі сили заговорили про "порушення резолюції" Ради безпеки ООН, розпускаючи чутки про збройові оборудки між КНДР і Росією… Ми ніколи раніше не експортували зброю чи боєприпаси до РФ і не плануємо їх експортувати", – інформує підконтрольна уряду північнокорейська агенція.

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У заяві цитується, але не згадується ім'я заступника гендиректора Головного бюро обладнання Міністерства національної оборони Північної Кореї, який закликав Вашингтон припинити робити "безрозсудні заяви" та "тримати рот на замку".

Видання пише, що цього місяця представники адміністрації Байдена підтвердили розсекречену оцінку розвідки США про те, що Північна Корея продавала зброю Росії в порушення санкцій Ради безпеки ООН, які забороняють Пхеньяну імпортувати або експортувати зброю.

Повідомляється, що поставка нібито містила мільйони артилерійських снарядів і ракет, оскільки у Москви гострий брак поставок на фоні війни проти України, посиленої експортним контролем і санкціями США.

Чиновник, цитований у звіті, назвав санкції ООН, запроваджені у відповідь на ядерну та ракетну програми Пхеньяна, "незаконними" і сказав, що Північна Корея ніколи не визнавала їх. За його словами, торгівля зброєю є "законним правом, властивим суверенній державі".

"Але ми користуємося цією можливістю, щоб прояснити одну річ. Ми ніколи раніше не експортували зброю чи боєприпаси до Росії і не плануємо їх експортувати. Невідомо, звідки пішли чутки, які поширюють США, але вони спрямовані на те, щоб заплямувати імідж КНДР", – стверджує чиновник.

Як вказує The Guardian, представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі пояснював, що "немає жодних ознак того, що купівлю (зброї та боєприпасів Росією у КНДР) було завершено, і, звичайно ж, немає жодних ознак того, що ця зброя використовується в Україні" .

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Своєю чергою Лейф-Ерік Ізлі, професор Університету Івха в Сеулі та коментатор із питань Північної Кореї, сказав, що до виправдань КНДР слід ставитися з обережністю.

"Північна Корея вважає за краще тримати свої продажі зброї під столом не тільки тому, що на такі транзакції можуть вплинути санкції, але й тому, що клієнти Пхеньяна, як правило, також залучені до іншої незаконної поведінки. Заяви Північної Кореї не викликають довіри, особливо тому, що режим Кіма, як і путінська Росія, намагається поширювати контрнаративи проти американської розвідки та міжнародної критики", — сказав він.

Експерти вважають, що Північна Корея теоретично може стати основним джерелом стрілецької зброї, артилерії та інших боєприпасів для Росії, оскільки обидві мають системи захисту, засновані на системах, розроблених за радянських часів.

Попри заперечення КНДР щодо продажу зброї, Північна Корея від початку війни в Україні заявляла, що сподівається зміцнити зв'язки з Росією.

Нагадаємо, Жданов розповів, як Росія може отримувати зброю через Північну Корею.

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