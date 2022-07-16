У Північній операційній зоні підсилюється оборона та рівень захисту кордонів - Наєв

Обстановка у Північний операційній зоні повністю контролюється Збройними силами України, підрозділами інших військових формувань та правоохоронцями.
Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв ознайомився із ходом виконання заходів з підсилення оборони та вдосконалення рівня захисту кордонів у Північній операційній зоні.
Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗС України у Facebook.
"Військовослужбовці щодня виконують укріплення оборонних позицій. Зокрема заходи з підвищення мінно-вибухових загороджень, їх щільності на загрозливих напрямках. Також приділяється увага покращенню системи комплексного вогневого ураження, системам протитанкового вогню та протиповітряної оборони. Військовослужбовці ЗСУ отримують все необхідне для виконання зазначених завдань", - зазначив він.
За його словами, всі задіяні до виконання завдань військовослужбовці та органи військового управління готові до адекватного реагування на загрози з будь-якого напрямку.
Нагадаємо, ЗСУ відбили штурм окупантів на Донецькому і Бахмутському напрямках.
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