Сили оборони провели навчання з протидії ДРГ на півночі (фото)

Крім СБУ та Нацгвардії, в навчаннях взяли участь підрозділи Держприкордонслужби та Сил тероборони.

Різні складові Сил безпеки та оборони провели тренування у Північній оперативній зоні. У навчаннях брали участь підрозділи СБУ та Нацгвардії, які здійснювали контрдиверсійні заходи у населених пунктах.

Про це повідомили в пресслужбі Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

Як зазначається, крім СБУ та Нацгвардії, в навчаннях взяли участь підрозділи Держприкордонслужби та Сил тероборони.

“За замислом навчання було передбачено протидію диверсійно-розвідувальній групі. Зокрема відбувалося захоплення позицій, відновлення втраченого положення та зачистка тих окопів, які були зайняті противником”, – зазначив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Фото: Facebook / Командування об'єднаних сил ЗС України

Крім того, у ході тренування застосовувалися ударні та розвідувальні БПЛА, а також FPV-дрони. Маневрами керували командири бригад та батальйонів з єдиного пункту управління.

“Зауважу, що всі дії військовослужбовців виявились дуже професійними, адже захисники вже пройшли горнила війни на Східному та Південному напрямках, отримавши чималий бойовий досвід. Тож вони його повністю продемонстрували під час цих навчань”, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

В командуванні Об'єднаних Сил також додали, що у Північній операційній зоні заходи підтримання навченості проводяться на постійній основі. Цим процесом керують досвідчені генерали, командири бригад, батальйонів, рот та взводів. Кожен з них є справжнім лідером, який має авторитет серед особового складу, який повинен завжди навчати й підтримувати підлеглих у готовності до дій.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру ще трьом бойовикам, серед яких – командир російських десантників, які штурмували Роботине на Запоріжжі.

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