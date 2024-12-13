"У півтора, а то й втричі": Волошин розповів, на яких ділянках фронту ЗСУ переважають в артилерії

Співвідношення за артилерійськими снарядами обох сторін залежить від напрямку фронту та інтенсивності бойових дій.

ЗСУ на деяких напрямках переважають окупантів у співвідношенні артилерійських снарядів у півтора, а то й три рази.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"На початку війни співвідношення з ворогом було приблизно 5:1 на користь РФ. Тепер же на деяких напрямках перевага у використанні артснарядів на нашому боці і становить 1,5:1 або навіть 3:1", – зазначив речник.

Він додав, що окупанти використовують артилерію на більшій площині, тоді як Сили оборони б'ють по цілях. Саме тому путінська армія втрачає перевагу в артилерії, проте вони компенсують цю втрату використанням авіації.

Нагадаємо, українські воїни стримують натиск ворога на Донеччині, але треба бути готовими до ймовірного підходу російської окупаційної армії до кордонів Дніпропетровської області.

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