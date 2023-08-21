У планах – 10 років етнічних чисток: у ISW назвали наміри Кремля щодо Маріуполя

Аналітики вважають, що спроби Кремля депортувати українців та заселити міста російськими громадянами, "ймовірно, є кампанією навмисної етнічної чистки".

Влада РФ планує перетворити Маріуполь на місто з переважно етнічним російським населенням після систематичних та, можливо, навмисних зусиль щодо позбавлення міста від етнічних українців.

Таку оцінку дали дослідники з американського Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті аргументували, що на плани Кремля щодо перетворення Маріуполя на місто з російськими жителями вказують цілі документу про відновлення населення міста, поширеного українським Центром національного спротиву.

Кампанія етнічних чисток у Маріуполі

"Російські чиновники, за повідомленнями, розробили план проведення десятирічної кампанії етнічних чисток в окупованому Маріуполі Донецької області", – йдеться в заяві ISW.

Там послалися на інформацію від ЦНС станом на 20 серпня. У Центрі інформували, що українські партизани отримали доступ до російського документу про розвиток окупації. Цей документ який передбачає збільшення загального населення Маріуполя на 300 тис. до 2035 року за рахунок міграції з Росії. За даними ЦНС, частина цього переселення – пільгова іпотечна програма для громадян РФ, які переїжджають до Маріуполя.

В Інституті вивчення війни звернули увагу, що окупаційні чиновники доклали чимало зусиль для приваблення громадян Росії на окуповані українські території. Однак поширений ЦНС документ – "найдетальніший опис" масштабів довгострокових цілей російської влади щодо відновлення населення.

Населення Маріуполя до повномасштабної війни і зараз

Аналітики нагадали, що до повномасштабного російського вторгнення населення Маріуполя становило понад 400 тис. людей. А станом на травень 2023 року у місті залишалося близько 120 тис. осіб.

"Під час російської облоги Маріуполя під час перших етапів російського повномасштабного вторгнення загинули до 25 000 українських цивільних жителів і сотні тисяч були змушені виїхати з міста. За повідомленнями, російські чиновники депортували ще 50 000 жителів із міста до Росії й на інші окуповані території протягом місяців після його захоплення", – йдеться в повідомленні ISW.

Аналітики вважають, що спроби влади РФ депортувати українців та заселити міста російськими громадянами, "ймовірно, є кампанією навмисної етнічної чистки на додаток до того, що це є явним порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

Нагадаємо, за даними міськради Маріуполя, за період окупації міста росіяни зруйнували там 50% багатоповерхівок: знищено понад 52 тис. квартир маріупольців. Попри свої обіцянки, окупанти надають житло лише військовим, будівельникам та прибулим із Росії. Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що ворог намагається русифікувати місто.

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