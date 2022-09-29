У платформи UNITED24 з’явився новий амбасадор: ним став відомий голівудський актор

У платформи UNITED24 з’явився новий амбасадор. Ним став виконавець ролі Люка Скайуокера у “Зоряних війнах” Марк Гемілл.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав президент України Володимир Зеленський.

“Американський актор, виконавець ролі Люка Скайуокера у "Зоряних війнах" Марк Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Він перший амбасадор, який допомагатиме збирати кошти на підтримку наших захисників, на “Армію дронів”. Це складна, але дуже важлива місія. Марку, впевнені, ви з нею неодмінно впораєтеся. Дякуємо за підтримку українського народу у нашій боротьбі за свою свободу”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск посприяв поверненню військовополонених захисників "Азовсталі".

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