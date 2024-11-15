На Чернігівщині росіяни створюють фейкову "перемогу" – DeepState

Росіяни оголосили про початок якоїсь операції в Чернігівській області. Вони заявили про те, що ЗСУ деморалізовані та втікають.

Про це повідомляє DeepState в Telegram.

За словами ДПСУ після знищення моста біля Грем'яча, села Мурав'ї , Новоселівка та Колос стали відрізані річками Десна та Судость. Проте місцевих жителів там немає.

Також читайте Військовий літак РФ наблизився до повітряного простору Британії: королівські ВПС підняли винищувачі

Очевидно, що створення спостережних пунктів у цій ситуації недоцільно для ЗСУ, адже будуть просто загиблі чи зниклі безвісти. Відповідно обороняти даний півострів сенсу немає. Проте російські загарбники зайшли на пусту територію і оголосили про велику "поб'єду".

Аналітика DeepState / Фото: t.me/DeepStateUA

"Ще вони умудрилися сходити до знищеного моста (це було зі сторони півострову) і поставити ще там свою ганчірку", – йдеться в повідомленні.

Такі дії ворог використовує лише для того, щоб створити паніку серед людей, які не користуються мапами і дивляться лише новини.

"Цікаво, що досі нема офіційної реакції, окрім поста ДПСУ, адже чомусь збрехати "спростувавши Діпстейт по Іллінці та Куп'янську" треба швидко, а от спростувати ІПСО ворога ніхто не поспішає", – підсумували аналітики DeepState.

Нагадаємо, російська армія на сьогодні може одночасно запустити по Україні зі своїх кораблів до 90 крилатих ракет "Калібр".

Читайте також: