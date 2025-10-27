У Покровську точаться міські бої: наступають одразу 3 російські армії

Руйнування у Покровську / © Getty Images

У Покровську Донецької області точаться міські бої з групами російських військ у забудові. Завдяки чисельній перевазі у силах та засобах окупанти змогли просочитися до міста та накопичитися у різних його частинах. Зараз на Покровському напрямку наступають одночасно три ворожі армії.

Про це повідомили керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук у ефірі «Новини.LIVE» та бійці 7-го корпусу Десантно-штурмових військ у телеграм-каналі.

Що відбувається у Покровську і на тому напрямку?

Як розповів Лакійчук, спочатку російські загарбники намагалися взяти Покровськ в оточення. Це було основним завданням 51-ї ворожої армії. Але ворог вирішив діяти у двох напрямках.

«Вони вирішили діяти в двох напрямках: прорватися на північну Дружківку — от той «палець», який ліквідують зараз Сили оборони України, намагаються щонайменше його ліквідувати. І основні сили, які вони мали спрямувати, — це на охоплення Покровсько-Мирноградської агломерації. Тут їм не вдалося це зробити. А тим часом на півдні, на південному заході їхнього угруповання вони чекали результату цього», — розповів експерт.

За його словами, найкращим методом для російських військ було б створити Покровсько-Мирноградське «кільце», оточити українських захисників Покровського вузла. За ідеєю ворог, фронт далі мав би «посипатись», а Україна мала б кинути всі сили на прорив оточення.

«Не вдалося їм це зробити на півночі, перекинули ми додаткові резерви. Більше того, Добропільський той „палець“ поступово ліквідується», — зазначив Лакійчук.

Тому російське військове командування вирішило не чекати на оточення міста, а повертатись до лобових штурмів. Фактично на Покровську-Мирноградську агломерацію зараз наступають три ворожі армії, але ці штурми здійснюються методом просочування.

«Чому просочування? Тому що росіяни враховують в своїй тактиці особливості нашої оборони, ріденької оборони, окремими осередками спротиву, між якими групи російських загарбників 2-3-4 просочуються в тил, намагаються закріпитися в будівлях, ну і таким чином виходить, що позаду нашої оборони з’являються росіяни. Так, тактика досить ефективна», — розповів експерт.

Він додав, що окупантам у цьому також допомагає чисельна перевага. Так, протягом місяця, вороже угруповання було значно посилене людськими ресурсами.

«Зараз відбуваються бої безпосередньо в міський забудові. Як воно буде розвиватись? Це дуже небезпечно. Справа в тому, що ймовірність охоплення наших сил, які тримають оборону, вона залишається. І це в даній ситуації найнебезпечніше», — акцентував Лакійчук.

Заява 7-го корпусу ДШВ про Покровськ

«У Покровську тривають міські бої з групами ворога, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися у місто та накопичитися на різних частинах населеного пункту», — йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ.

Оборонці Покровська активно протидіють російським загарбникам у місті. Напередодні українську оборону було посилено новими підрозділами. Зокрема — штурмовими військами, артилерією, екіпажами дронів та іншими складниками Сил оборони. Українські захисники нарощують застосування зенітних дронів та сіткометів проти ворожих «Мавіків». Додатково бійці дистанційно мінують шляхи просочування окупантів.

Протягом 25-26 жовтня у Покровську українські захисники знищили близько 40 російськи бійців.

«Окупанти, які потрапили у місто, не намагаються закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ. Тим самим ворог хоче розпорошити сили нашої оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста. Тож наразі про повноцінний контроль над жодним із районів Покровська не йдеться«, — зазначили у 7-му корпусі ДШВ.

Там також повідомили, що у ворога є можливості вести спостереження за переміщеннями у Покровську та в Мирнограді. Ротація особового складу ускладнена та відбувається із суттєвими затримками. Логістика обмежена: під час доставки необхідної провізії використовуються як повітряні, так і наземні дрони.

Одночасно російські війська влаштовують класичні масовані штурмові дії по всій смузі оборони 7-го корпусу ДШВ. Ціль ворога — зламати захист українських військ, наблизити лінію розмежування до Покровська та Мирнограда, поступово встановлювати повноцінний контроль над кварталами обох міст.

Загалом по всій смузі оборони 7-го корпусу ДШВ протягом 25-26 жовтня російські окупанти здійснили 42 атаки, але не досягли жодної своєї цілі. Українські захисники знищили 64 ворожих бійців, чотири одиниці броньованої техніки, дві одиниці автомобільної техніки та шість мотоциклів.

Нагадаємо, 26 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ситуацію на підступах і в межах Покровська, де точаться стрілецькі бої. Російські окупанти, яких у місті налічувалося близько 200 осіб, намагалися використовувати міжпозиційні простори та інфільтрувати малі піхотні групи вглиб міської забудови. Захисники продовжують утримувати позиції та стабілізувати ситуацію.

Того ж дня президент Володимир Зеленський спростував повідомлення РФ про нібито оточення до 5000 українських військових в районі Куп’янська та Покровська, назвавши це «повною брехнею». Президент зазначив, що активність ворога на цих напрямках цього тижня була в півтора-два рази нижчою. Він підкреслив, що українські війська контролюють ситуацію.