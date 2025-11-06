У Покровську тривають міські бої: ситуація залишається вкрай напруженою – Мирошников

Покровськ / © ТСН.ua

Реклама

За останній тиждень українським захисникам вдалося посунути ворога з околиць Гришиного, а також у районі Родинського. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, у Покровську ситуація залишається стабільно важкою. Зараз триває зачистка західної та північної частини міста. Водночас у північно-східному, східному та південному секторах Покровська також продовжуються запеклі зіткнення.

«Тупо всюди бої. І так буде доти, доки або з нашого боку не вдасться стабілізувати ситуацію, або поки ворог не закріпиться», — зазначив Мирошников.

Реклама

Він пояснює, що мова йде про міські маневрові бої за право закріпитися у так званій сірій зоні. Саме контроль над нею визначить подальший розвиток ситуації в Покровську.

Раніше фахівець із систем зв’язку й РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що військово-політичне командування ухвалило рішення утримувати Покровсько-Мирноградську агломерацію максимально довго. Для цього до району буде перекинуто всі доступні резерви.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації. Оточення підрозділів Сил оборони та частин немає.