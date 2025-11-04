У Покровську тривають запеклі бої: оглядач спростував фейки про “захоплення міста”

Покровськ / © Associated Press

Військовий оглядач Богдан Мирошников закликав не поширювати маніпулятивні карти та чутки про нібито повне захоплення Покровська, адже наразі триває боротьба за “сіру зону”, де жодна зі сторін не має стабільної логістики.

За словами Мирошникова, в інформаційному просторі побільшало маніпуляцій щодо ситуації в Покровську. Деякі користувачі свідомо або через некомпетентність форсять російські мапи, замальовують “сірі” зони в червоне й додають зайві кілометри, створюючи хибне враження про просування ворога.

«Ну нема там такого», — наголосив експерт.

Мирошников пояснив, що вважати поодинокі проникнення російських груп у місто фактом “закріплення” є великою помилкою. За його словами, противник не має у Покровську належної логістики, а більшість його підрозділів на півночі, сході та частково заході міста фактично перебувають в оперативному оточенні.

«По суті, йде боротьба за одну величезну сіру зону, яку зараз собою являє Покровськ. У жодної зі сторін там немає адекватної логістики, а групи ворога взагалі відрізані від неї», — зазначив Мирошников.

Військовий оглядач закликав перевіряти інформацію перед публікацією та не гнатися за хайпом: «Думайте, що постите, перш аніж хайпанути».

Нагадаємо, для оточення Покровської агломерації РФ залучила близько 11 тисяч окупантів. Очільник Кремля Путін дав наказ своїм солдатам захопити Покровськ до середини листопада.