У Покровську внаслідок ворожої атаки загинула жінка, поранені чоловік і немовля (фото)

Російські військові 3 грудня обстріляли місто Покровськ. У результаті атаки в епіцентрі ураження опинилися багатоквартирні будинки, загинула жінка, поранення отримали чоловік та немовля.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Згідно з інформацією, одну з осель прямим попаданням зруйновано, внаслідок чого загинула жінка. Крім того, 3-місячний хлопчик і 51-річний чоловік отримали поранення. Немовля отримало мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, а також струс головного мозку. Наразі встановлюється тип використаної зброї.

Наслідки обстрілу Покровська 3 грудня / Фото: Офіс Генерального прокурора

Згодом обстріл також стався у місті Костянтинівка. Окупанти здійснили удар зі ствольної артилерії по житловій забудові, в результаті чого 52-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям. Ще троє осіб отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Потерпілих було госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

Наслідки обстрілу Покровська 3 грудня / Фото: Офіс Генерального прокурора

У обох містах пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, автомобіль та газопровід. Тривають заходи щодо оцінки масштабів руйнувань та надання допомоги постраждалим.

Наслідки обстрілу Покровська 3 грудня / Фото: Офіс Генерального прокурора

Наслідки обстрілу Покровська 3 грудня / Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, високопосадовець НАТО заявляв, що останнім часом просування російських військ значно прискорилося. Однак, за його словами, рух окупантів уповільниться після Покровська, якщо Росії вдасться захопити це місто. Ці коментарі були зроблені під час спілкування з журналістами на умовах анонімності перед початком міністерської зустрічі у Брюсселі.

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