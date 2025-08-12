- Дата публікації
У Покровську закрилася остання крамниця: скільки людей залишаються у зруйнованому місті
Наразі у Покровськ неможливо заїхати через постійні обстріли, евакуація відсутня.
У прифронтовому Покровську досі залишається 1327 жителів.
Про це розповів начальник Покровської МВА Сергій Добряк в ефірі телемарафону.
За його словами, минулого тижня у Покровську зачинилася остання крамниця, яка продавала залишки продуктів. Наразі з їжею та водою цивільними допомагають військові.
Крім того, минулого тижня окупанти зруйнували обстрілом пункт видачі води. Містянам доступна вода зі свердловин, яких у місті налічується понад 300.
Голова МВА зазначив, що наразі у місто неможливо заїхати. Ворог обстрілює все, що рухається, тож до евакуаційних автівок за межами міста люди виходять пішки з більшості районів Покровська. Звідти їх вивозять до Павлограда.
Також він додав, що у Покровську зросла кількість стихійних поховань. Людей хоронять просто біля будинків.
Нагадаємо, у DeepState повідомили, що Добропілля може впасти швидше, ніж Покровськ.
У ЗСУ визнали, що ситуація на Донеччині є вкрай складною, але заперечили факт прориву.
Також повідомлялося, що на Покровському напрямку корпус «Азов» зайняв смугу оборони.