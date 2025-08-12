ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
642
Час на прочитання
1 хв

У Покровську закрилася остання крамниця: скільки людей залишаються у зруйнованому місті

Наразі у Покровськ неможливо заїхати через постійні обстріли, евакуація відсутня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Українські захисники у Покровську

Українські захисники у Покровську / © Getty Images

У прифронтовому Покровську досі залишається 1327 жителів.

Про це розповів начальник Покровської МВА Сергій Добряк в ефірі телемарафону.

За його словами, минулого тижня у Покровську зачинилася остання крамниця, яка продавала залишки продуктів. Наразі з їжею та водою цивільними допомагають військові.

Крім того, минулого тижня окупанти зруйнували обстрілом пункт видачі води. Містянам доступна вода зі свердловин, яких у місті налічується понад 300.

Голова МВА зазначив, що наразі у місто неможливо заїхати. Ворог обстрілює все, що рухається, тож до евакуаційних автівок за межами міста люди виходять пішки з більшості районів Покровська. Звідти їх вивозять до Павлограда.

Також він додав, що у Покровську зросла кількість стихійних поховань. Людей хоронять просто біля будинків.

Нагадаємо, у DeepState повідомили, що Добропілля може впасти швидше, ніж Покровськ.

У ЗСУ визнали, що ситуація на Донеччині є вкрай складною, але заперечили факт прориву.

Також повідомлялося, що на Покровському напрямку корпус «Азов» зайняв смугу оборони.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie