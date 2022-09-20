У поліції показали фото катівні, яку влаштували окупанти в Ізюмі

В Ізюмі, як і в інших містах Харківської області, російські нелюди влаштували в’язницю та кімнату тортур.

У поліції показали, як виглядає база російських окупантів в Ізюмі, де загарбники влаштували в’язницю та кімнату тортур.

Про це повідомив керівник слідчого управління Нацполіції в області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, росіяни перетворили місцевий відділ поліції в Ізюмі у свою базу. Там, як і в інших містах Харківської області, російські нелюди влаштували в’язницю та кімнату тортур.

Правоохоронці знайшли журнали з списком затриманих, які вели росіяни, а також інструменти катувань – електричні кабелі. Ув'язнених били струмом.

Експерти вивчають кожну камера, де утримували людей: вилучаються зразки ДНК та відбитки пальців, збирається база доказів для суду.

В темних підвальних камерах люди перебували від декілька тижнів до місяців, навіть не завжди розуміючи, що саме від них хочуть окупанти.

"Як і завжди, усюди, де були рашисти – смітник. Пусті пляшки, коробки, матраци, лахміття однозначно указують – тут жили росіяни.

Дякую слідчим та криміналістам з інших регіонів, які зараз працюють з нами в деокупованих містах - роботи після рашистів неймовірно багато", – зазначив Болвінов.

Нагадаємо, в лісі у місті Ізюм, що на Харківщині, знайшли масові могили, де були поховані понад 400 українських цивільних та військових. Є тіла з ознаками тортур, є загиблі внаслідок ракетних обстрілів. Серед них багато жінок та дітей.

16 вересня в деокупованому Ізюмі розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання.

Раніше повідомлялося, що під Ізюмом знайшли поховання цілої сім'ї з маленькими дітьми. Найменшій дівчинці Лесі було всього 5 років, старшій Саші - 8 років. Вони загинули із батьками під час авіанальоту окупантів.

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