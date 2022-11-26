У поліції показали місце ракетного удару по Дніпру: фото наслідків

Росіяни ударом зруйнували сім приватних будинків, внаслідок атаки сталася пожежа.
У суботу вранці, 26 листопада, Росія здійснила ракетний удар по мирному кварталу у Дніпрі. Внаслідок атаки відомо про шістьох постраждалих у приватному секторі в Амур-Нижньодніпровському районі, одна жінка у важкому стані.
Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Росіяни ударом зруйнували сім будинків, внаслідок атаки сталася пожежа.
"26 листопада ворог поцілив в житлові будинки мирних жителів міста. Наразі відомо про 7 зруйнованих помешкань в приватному секторі. На місці влучання виникла пожежа. На місці злочину працюють всі профільні служби. Правоохоронці ретельно фіксують злочини військових РФ", - йдеться у повідомленні.
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