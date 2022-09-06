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У поліції показали залишки ракети, якою Росія вдарила по Кривому Рогу (фото)

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У поліції показали залишки ракети, якою Росія вдарила по Кривому Рогу (фото)

Фото: Національна поліція України

Російські окупанти 6 вересня вдарили по Новолатівській громаді та Довгинцівському району Кривого Рогу Дніпропетровської області.

У результаті сталася пожежа на одному із підприємств. Масштаби руйнувань з’ясовуються. 

Про це повідомили в Національній поліції України і показали залишки російської ракети.

На місцях влучань працюють правоохоронці, вибухотехніки та працівники ДСНС. Попередньо встановлено, що люди не постраждали

За вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.

© Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, російська армія вранці 6 вересня ракетами вдарила по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Окупанти поцілили по нафтобазі. Там спалахнула масштабна пожежа.

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