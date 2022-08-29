У поліції розповіли, якими саме ракетами Росія атакувала Сарни на Рівненщині

Російські окупанти в неділю, 28 серпня, випустили по Рівненській області чотири ракети.

Під час авіаудару по Сарнах Рівненської області російські військові застосували ракети типу Х-101 з літаків ТУ-22.

Про це повідомляє Національна поліція Рівненської області.

"Сьогодні фахівці вибухотехнічної служби продовжують обстежувати місце ракетного обстрілу. Попередньо, збройні сили Російської Федерації випустили ракети типу Х-101 з літаків ТУ-22", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджень зазнали близько 30 цивільних об’єктів, в тому числі приміщення центральної районної лікарні. Також пошкоджена високовольтна лінія електропередач. Остаточна інформація уточнюється.

Крім того, внаслідок авіаудару сталося загоряння близько гектара лісового масиву. Працівники ДСНС пожежу локалізували та ліквідували.

Вибухотехніки та правоохоронці на місці подій документують наслідки ракетних обстрілів.

Нагадаємо, окупанти 28 серпня випустили по Рівненській області чотири ракети. Загарбники цілились по об'єкту військової інфраструктури міста Сарни.

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