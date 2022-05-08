У полку "Азов" назвали, скільки їм вдалося знищити окупантів у Маріуполі від початку війни

У період від 24 лютого до 15 квітня бійці полку "Азов" ліквідували понад 2500 російських окупантів та ще 5000 поранили.
За словами захисників Маріуполя, все це їм вдалося без підтримки авіації і артилерії.
Про це повідомив офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко під час пресконференції з "Азовсталі" у неділю, 8 травня.
Самойленко також додав, що бійці полку знищили понад 60 танків і підбили 30.
"Ми також знищили понад 60 танків і підбили 30. Це більш як 10% втрат ворога по всій країні. Така сама ситуація з БТР, артилерійськими системами. І на Маріуполь довелося близько 50% всіх бомбардувань з РФ. 150 прильотів на день. В нас була нульова підтримка. Ані повітряної, ані наземної, ані артилерійської підтримки", - зазначив боєць.
Нагадаємо, російські загарбники продовжують блокувати та штурмувати українські підрозділи у районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Для цього росіяни облаштували нову точку для корегування обстрілів і веденення снайперського вогню.
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