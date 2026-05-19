У полку “Скеля” за місяць померли 5 мобілізованих: родичі кажуть про побої, у частині мовчать

Щонайменше п’ятеро військовослужбовців 425 окремого штурмового полку “Скеля” з Івано-Франківщини померли у березні 2026 року. Йдеться про Василя Войчука, Василя Цюрка, Ярослава Мокрія, Петра Данильціва та Віталія Карата.

Про це йдеться у матеріалі Суспільного, журналісти якого зібрали коментарі родичів померлих військових, Командування медичних сил ЗСУ, Офісу військового омбудсмана, поліції, військової прокуратури Дніпра та самого полку “Скеля”.

Офіційно в документах причинами смерті військових вказували хвороби серця та легень. Водночас родичі частини померлих кажуть, що на тілах були сліди травм, і звернулися до правоохоронців, аби з’ясувати обставини смерті.

Василь Цюрко помер через дев’ять днів після мобілізації

Василя Цюрка мобілізували 24 лютого у Яремчі. За словами його сестри Тетяни Стефанюк, чоловік не мав при собі телефона та документів, а родина певний час не знала, куди його повезли. Згодом стало відомо, що він перебуває у Дніпрі та служить у полку “Скеля”.

Родичам повідомили, що Василь нібито перебуває у поганому стані. Сестра відправила йому речі та телефон, однак поговорити з братом не змогла. За її словами, 8 березня на дзвінок відповів інший чоловік і сказав, що Василь ще два дні буде “в карцері”. Водночас 10 березня родина отримала звістку, що військовий помер ще 4 березня.

Довідка про смерть Василя Цюрко / © Суспільне

У лікарському свідоцтві причинами смерті вказані гостра серцево-судинна недостатність та атеросклеротична хвороба серця. Водночас судмедекспертиза зафіксувала переломи ребер, синці, садна та забійні рани тіла.

Синельниківський райвідділ поліції розслідує смерть Василя Цюрка як умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Дніпропетровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони підтвердила процесуальне керівництво у справі, однак деталей не надала.

Відповідь поліції у Дніпропетровській області щодо смерті військовослужбовця Василя Цюрка. / © Суспільне

Родина Ярослава Мокрія дізналася про “Скелю” зі сповіщення про смерть

Ярослав Мокрій потрапив до 425 штурмового полку наприкінці лютого 2026 року. Його сестра Уляна Кондратьєва розповіла, що брат мав проблеми зі здоров’ям, раніше хворів на туберкульоз, мав проблеми з легенями та колись мав групу інвалідності.

За словами жінки, після мобілізації Ярослав певний час служив при ТЦК, а наприкінці лютого його викликали до ТЦК у Снятині. Після цього зв’язок із ним фактично обірвався.

Ярослав Мокрій помер 12 березня в автомобілі дорогою до лікарні у Новоукраїнському районі Кіровоградської області. У довідці судмедексперта причиною смерті вказана хронічна обструктивна хвороба легень. Про те, що брат служив саме у “Скелі”, родина дізналася вже зі сповіщення про смерть.

Василь Войчук помер через 11 днів після мобілізації

Василя Войчука мобілізували 13 березня — у день його народження. Його брат Володимир розповів, що Василь не служив в армії та мав проблеми зі здоров’ям.

За словами Володимира, 17 березня брат зателефонував з чужого номера і повідомив, що потрапив до штурмового полку “Скеля”. Після цього зв’язок з ним припинився.

Про смерть Василя родині повідомили 29 березня, хоча у сповіщенні було зазначено, що він помер 24 березня у Запорізькому районі “внаслідок хвороби”. У лікарському свідоцтві йшлося про гостру серцево-легеневу недостатність та емпієму плеври.

Володимир Войчук стверджує, що коли забирав тіло брата, побачив сліди травм. Водночас заяв до правоохоронців щодо розслідування обставин смерті він не подавав.

Віталій Карат встиг розповісти сестрі про побиття

Віталія Карата мобілізували 25 лютого. Його сестра Олеся Піскунова писала у Facebook, що родина не знала, де він перебуває. Згодом Віталій зателефонував із чужого номера і повідомив, що служить у 425 полку “Скеля”.

За словами жінки, 11 березня брат знову зателефонував і сказав, що його побили, а сам він перебуває у лікарні в Павлограді. Наступного дня його перевели до медзакладу в Дніпрі.

Скрин з допису про смерть Віталія Карата. / © Суспільне

Олеся Піскунова встигла побачити брата живим. За її словами, він був у тяжкому стані під кисневою підтримкою і розповідав, що його “били постійно”. 14 березня Віталій Карат помер.

Родина спершу погодилася говорити із журналістами, однак згодом відмовилася від коментарів за порадою адвоката.

Петро Данильців помер через 36 днів після мобілізації

Петра Данильціва мобілізували 3 лютого 2026 року. За даними старости села Підлужжя, військово-лікарська комісія діагностувала у нього симптоматичну гіпертензію, однак визнала придатним до служби.

Військовий помер 11 березня дорогою до медзакладу у Новоукраїнському районі Кіровоградської області. У лікарському свідоцтві причиною смерті вказаний атеросклеротичний кардіосклероз, а за інформацією судмедексперта — гостра серцева недостатність.

Що кажуть омбудсман, медики та полк “Скеля”

В Офісі військового омбудсмана повідомили, що отримували заяви щодо двох із п’яти військовослужбовців. Одне звернення перенаправили до територіального управління ДБР у Полтаві, інше надійшло 8 квітня 2026 року.

Командування медичних сил ЗСУ не надало відповідей щодо конкретних обставин смерті п’ятьох військових. Натомість там зазначили, що у січні-березні 2026 року в Україні та ЗСУ фіксували сезонне зростання захворюваності на ГРВІ та пов’язаних з нею ускладнень.

Відповідь командування медичних сил ЗСУ щодо померлих військовослужбовців “Скелі”. / © Суспільне

За даними секретаріату омбудсмана, до квітня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини отримав 58 звернень щодо 425 полку “Скеля”.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що до полку скерували окрему перевірку, а також ініціювали закрите засідання з керівництвом “Скелі” та представниками Генштабу. За його словами, вже відбулися дві такі зустрічі, а за їхніми підсумками напрацьовані термінові юридичні кроки.

У самому полку “Скеля” підтвердили, що всі п’ятеро військовослужбовців проходили службу у військовій частині А4862. Водночас відповідати на питання про причини та обставини смертей у частині відмовилися, пославшись на лікарську таємницю та інформацію з обмеженим доступом.

У полку також заявили, що проблем із ліками та медичним обладнанням для надання першої медичної допомоги і первинної діагностики немає.

Родичі досі не отримали відповідей

Минуло майже два місяці відтоді, як родини військових дізналися про їхню смерть. Близькі померлих досі вимагають пояснень: за яких обставин помирали мобілізовані, чи надавали їм медичну допомогу, чому на тілах деяких із них були сліди травм і хто має за це відповідати.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року військова омбудсманка Ольга Решетилова звернулася до міністра оборони з ініціативою провести нову перевірку щодо порушень прав, побиття та психологічного тиску у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».

«До мене надходили скарги військовослужбовців, зокрема щодо фактів побиття та психологічного тиску в 425-му полку», — повідомила омбудсманка.

