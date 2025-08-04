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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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387
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1 хв

У полон до Сил оборони знову потрапили окупанти, яких обміняли місяць тому: з’явилося відео

Нові випадки повторного полону підтверджують, що це звичайна практика в армії РФ.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Двоє обміняних у червні росіян знову потрапили у полон

Двоє обміняних у червні росіян знову потрапили у полон

У полон до українських військових знову потрапили окупанти із Росії, яких обміняли місяць тому.

Про це йдеться на Telegram-каналі «Хочу жить».

Сактаагай Шагаа з Туви — контрактник, який «провоював» аж місяць. Був поранений під час «м’ясного» штурму Вовчанська і здався в полон у січні цього року. 20 червня повернувся до РФ як військовополонений з пораненнями. Але ніхто його не лікував — два тижні допитів і відправка під Вовчанськ.

Іванов Дмитро — контрактник, якого відправили штурмувати Вовчанськ. Отримав поранення ніг і рук потрапив до полону у 2024-му — обміняний цьогоріч, і знову під Вовчанськом.

«Іванову і Шагаа неймовірно пощастило вижити. Минулого місяця ми опублікували список росіян, яких після обміну також відправили на фронт, де вони і загинули. Це звичайна практика в російській армії», — йдеться у дописі.

Зазначається, що раніше у проєкт «Хочу жить» писали родичі російських військовополонених з питаннями про передачу посилок до табору, то тепер їхні матері просять не міняти їхніх дітей до закінчення бойових дій — тому що вдома на них чекає лише смерть.

Нагадаємо, у червні двоє російських військових здалися в полон українським дронам на Донецькому напрямку

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