У полон до бійців ЗСУ потрапила сумнозвісна снайперка-"монахиня", яка розстрілювала українських полонених 2014-го

Снайперка погодилася співпрацювати зі слідством. Вона стверджує, що її покинули на полі бою.
Військовослужбовці ЗСУ взяли в полон відому сербську снайперку бойовиків із ОРДЛО із позивним "Багіра".
Про це з посиланням на українського волонтера Влада Іванова, повідомляє DonPress.
За словами волонтера Влада Іванова, поранена "Багіра" перебуває в полоні ЗСУ, їй надали медичну допомогу. За інформацією українських розвідслужб, снайперка з 2014 року служить у складі підрозділів "народної міліції ДНР".
Уточнюється, що на рахунку жінки чимало занапащених життів як українських військових, так і мирних жителів, неугодних владі окупованих районів Донбасу. Загалом близько 40 осіб.
За словами волонтера, снайперка погодилася співпрацювати зі слідством. Вона стверджує, що її покинули на полі бою.
"Кинули. Знаючи, що я поранена, і маючи можливість забрати мене, просто вирішили злити, сподіваючись, що помру", — пояснила вона.
Як відомо, "Багіра" - це громадянка Сербії Данієла Лазович. Вона була успішною гандболісткою в регіональній лізі. Коли стала повнолітньою, вона певний час захоплювалася ісламом Згодом вона опинилася в монастирі Тумане, що в східній Сербії, неподалік міста Ґолубац на Дунаї. Там вона стала «сестрою Ксенією», потім її призначили ігуменею.
«Мати Ксенія» часто залишала монастир і в цивільному вбранні їхала до Белграда або до Косова. У декого ці поїздки почали викликати підозри. За справу взялася поліція й встановила, що молода ігуменя була наркодилером. Монахиню засудили, однак, скільки саме вона провела за ґратами, не уточнюють. Після звільнення Данієла розірвала контакти з батьками й друзями, а в листопаді 2014-го поїхала в Україну та приєдналася до лав проросійської організації "Оплот".
Нагадаємо, що пілот російського СУ-34 Олександр Красноярцев, якого збили та затримали на околиці Чернігова 5 березня, зізнався, що розстріляв цивільного українця.
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