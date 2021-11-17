У полон ЗСУ потрапив бойовик "ЛНР" родом із Якутії: фото та відео

Уродженець Росії приєднався до незаконних збройних формувань на Донбасі у 2018 році.

Українські військовослужбовці у зоні проведення ООС затримали на лінії розмежування у Луганській області бойовика з угруповання “ЛНР”. Він виявився уродженцем російської Якутії із посвідкою на проживання в ОРДЛО.

Як повідомили в середу, 17 листопада, у пресслужбі штабу операції Обʼєднаних сил, бойовик зі спорядженим магазином від автомату Калашникова рухався в сторону українських позицій.

“Під час поверхневого огляду військові виявили у бойовика військовий квиток “ЛНР” та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО. Після затримання бойовика українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України”, - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, затриманий є уродженцем Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань. Перебував на “посадах” стрільця та помічника гранатометника, брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил, у тому числі з крупнокаліберного кулемету "Утьос".

На сайті Миротворець уточнили, що затримання бойовика відбулося увечері 15 листопада. Відповідно до документів, до рук українських бійців потрапив 42-річний Олександр Лопошняк, родом з Якутії (Росія). Як свідчать опубліковані фото, окрім спорядженого магазина до АК, при ньому також було вилучено аркуш із написаною від руки “молитвою від біди в тюрмі”.

Вчора ввечері, одним з підрозділів #ЗСУ, який виконує бойові завдання в районі операції ОС, був затриманий представник незаконних збройних формувань ЗС #РФ. Чекаємо на офіційну інформацію і дякуємо нашим воїнам за пильність#ООС pic.twitter.com/JgrD4SZCxl — Сергей Нещадим (@nevedimka123) November 16, 2021

У пресслужбі СБУ повідомили, що затриманому оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації); ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань); ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше українська контррозвідка затримала на Донбасі бойовика "ЛНР" Андрія Косяка , який розвідував українські позиції біля селища Золоте. Після того розпочалася істерика з боку бойовиків "ЛНР" та погрози піти в наступ на Донбасі. Також з боку Москви відбувся безпрецедентний тиск на ОБСЄ.

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