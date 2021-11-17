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У полон ЗСУ потрапив бойовик "ЛНР" родом із Якутії: фото та відео

Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©

Уродженець Росії приєднався до незаконних збройних формувань на Донбасі у 2018 році.

Українські військовослужбовці у зоні проведення ООС затримали на лінії розмежування у Луганській області бойовика з угруповання “ЛНР”. Він виявився уродженцем російської Якутії із посвідкою на проживання в ОРДЛО. 

Як повідомили в середу, 17 листопада, у пресслужбі штабу операції Обʼєднаних сил, бойовик зі спорядженим магазином від автомату Калашникова рухався в сторону українських позицій. 

“Під час поверхневого огляду військові виявили у бойовика військовий квиток “ЛНР” та тимчасове посвідчення мешканця  ОРДЛО. Після затримання бойовика українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України”, - йдеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією, затриманий є уродженцем Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань. Перебував на “посадах” стрільця та помічника гранатометника, брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил, у тому числі з крупнокаліберного кулемету "Утьос".

На сайті Миротворець уточнили, що затримання бойовика відбулося увечері 15 листопада. Відповідно до документів, до рук українських бійців потрапив 42-річний Олександр Лопошняк, родом з Якутії (Росія). Як свідчать опубліковані фото, окрім спорядженого магазина до АК, при ньому також було вилучено аркуш із написаною від руки “молитвою від біди в тюрмі”.

У пресслужбі СБУ повідомили, що затриманому оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації); ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань); ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше українська контррозвідка затримала на Донбасі бойовика "ЛНР" Андрія Косяка, який розвідував українські позиції біля селища Золоте. Після того розпочалася істерика з боку бойовиків "ЛНР" та погрози піти в наступ на Донбасі. Також з боку Москви відбувся безпрецедентний тиск на ОБСЄ.

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