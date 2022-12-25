У полон ЗСУ здалася група бійців-зеків із ПВК "Вагнера": відео допиту

Один із зеків зізнався, що "сидів" за крадіжку та вбивство.

На сході України в полон українським військовим здалася група російських найманців із ПВК "Вагнера", які раніше були ув’язнені.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ, опублікувавши відео допиту полонених.

На опублікованому ролику зафіксовані щонайменше шість полонених окупантів.

Українські захисники ведуть розмову з одним із них. Той розповідає, що був засуджений за статтями про вбивство та крадіжку. Бійці уточнюють: невже одночасно. На це загарбник відповідає ствердно.

Вагнерівець також розповідає, що до України потрапив із табору в російському Оренбурзі. До цього відбував покарання у восьмій виправній колонії (ВК-8).

Нагадаємо, за даними Білого дому, російський олігарх та засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відправив до України 50 тис. бойовиків. І на воєнні операції на українських територіях він витрачає понад 100 млн дол. на місяць.

Додамо, джерела в Білому домі також інформували, що ПВК "Вагнер" отримала від КНДР партію зброї для російських окупантів у війні проти України. Також повідомляється, що президент РФ Володимир Путін дедалі частіше звертається до ПВК "Вагнер" по допомогу для своїх військ в Україні.

Зауважимо, що найбільше вагнерівців на сьогодні воюють під Бахмутом – найпекельнішою ділянкою фронту.

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