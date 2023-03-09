У полонених крадуть навіть мило: як росіяни по-скотськи поводяться з українцями в неволі

В російському ув'язнені окупанти відбирають у полонених не лише власні речі, але й мило, яке, за документами, виділяється на кожного бранця.

Про дріб'язковість росіян розповів нещодавно звільнений з українського полону військовий Максим Колесников.

"Кожен тиждень нас водили в баню, 1 раз. Давали на побритися та помитися від 3 до 10 хвилин, 10 хвилин – то була розкіш. Кожному мали видавати по 50 грамів мила на тиждень, кожного разу в бані ми розписувалися, що його отримали. Наша камера на 14 людей розписувалася, що отримала таким чином 700 грамів мила. Але нам на всіх давали 2 куска по 200 грамів. Бінго! В нас крали від 300 до 700 грамів мила на раз. Чому до 700? Бо бувало щонайменше 2 рази на місяць, коли ми розписувалися за мило, але його зовсім не отримували", – зазначив він.

За його словами, не існує настільки дрібної теми, щоб росіяни на ній не наживалися.

Нагадаємо, що Максим Колесников потрапив у полон ще в березні 2022 року під Києвом. Він повернувся додому після обміну військовополоненими 4 лютого 2023 року. Тоді були звільнені 116 українських захисників. Фото з Максимом, який одразу після обміну тримає в руках яблуко, адже не куштував свіжих фруктів майже рік, облетіло весь Інтернет.