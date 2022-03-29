У полоні краще, ніж в армії РФ: російський окупант каже, що хотів би воювати за Україну

У полоні краще, ніж в армії РФ: російський окупант каже, що хотів би воювати за Україну

Він здивований, що в полоні до нього ставляться по-людськи

Полонений російський окупант зізнається, що в українському полоні йому краще, ніж в армії. Також загарбник заявляє, що він готовий воювати за Україну.

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Про це повідомила СБУ, опублікувавши відео із окупантом.

"Якби в мене була можливість воювати за Україну, прийняти присягу, перевезти свою сім’ю і залишитися тут жити – я би з задоволенням це зробив", – говорить 21-річний вояка.

Він здивований, що в полоні до нього ставляться по-людськи, і бачить у цьому разючий контраст із своєю батьківщиною. Його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця РФ, а дорога тривала 4-5 днів.

"Коли перетнули кордон, побачили трупи, близько 50 одиниць розбитої техніки і тоді зрозуміли: ніяка це не "спецоперація", а справжня війна. Хотіли розвернутися і поїхати звідти, але пригрозили розстрілом", – стверджує полонений.

Утім йому все таки вдалося "втекти": 14 окупантів виїхали в сторону РФ, але згодом потрапили в полон. Тепер з ними працюють слідчі та контррозвідники СБУ.

Нагадаємо, бійці полку "Азов", які боронять Маріуполь, знищили техніку окупантів.