У Польщі анонсували "нестандартні дії" для переконання ФРН щодо танків для України

У Польщі заявили, що часу немає.

У Польщі заявили про готовність до "нестандартних дій", щоб переконати Німеччину схвалити передавання Україні танків Leopard 2. Йдеться про старт навчань для ЗСУ на танках.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач, інформує TVN24.

Пшидач додав, що тренування розпочнуться найближчим часом, а саме "в перспективі днів, а не місяців".

"Це відбудеться найближчим часом. Українські офіцери та сержанти проходитимуть навчання на польських танках, а також на танках інших наших партнерів, бо немає часу", - заявив Пшидач, коментуючи слова заступника голови МЗС Польщі Павла Яблонського про "нестандартні дії" Варшави.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за зволікання із передаванням Україні танків Leopard 2. Він наголосив, що війна тут і зараз й техніка потрібна Україні терміново.

Моравецький заявив, що Польща створить "меншу коаліцію" країн, які готові пожертвувати Україні частину свого сучасного обладнання та сучасних танків, якщо Німеччина все ж не погодиться відправити 14 Leopard 2, які анонсував Києву президент РП Анджей Дуда.

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