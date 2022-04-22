У Польщі для школярів з України підготували деякі спрощення під час іспиту з математики: деталі

У Польщі для школярів з України підготували деякі спрощення під час іспиту з математики: деталі

У Польщі готуються суттєві полегшення для українських школярів, які складатимуть екзамени з математики.

Міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек анонсував суттєве полегшення для восьмикласників з України, які складатимуть іспит з математики. Для учнів з України він буде українською мовою.

Про це повідомляє rmf24.pl.

За словами голови польського МОНу, екзамен з математики у Польщі складатиме близько 7 тисяч учнів 8 класників з України, які втекли від війни на батьківщині. Планується, що всі завдання на цьому іспиті дублюватимуться українською мовою.

Також діти зможуть відповідати на них українською, а не польською (де потрібно буде не лише цифри, а й пояснення).

Крім того, дітям з України, які складатимуть екзамен восьмикласника з польської мови, видовжать на кількадесят хвилин термін на надання відповідей.

Нині в польській системі освіти навчається 185 тисяч дітей біженців з України, з них 35 тисяч у дитсадках, 135 тисяч - в початкових школах, і кілька тисяч - у середніх. Зауважимо, що обов’язковим для закінчення початкової школи у Польщі є іспит у восьмому класі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.