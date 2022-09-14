У Польщі для українців запустили нову безкоштовну програму: що вона передбачає і як зареєструватися

Спеціальна інтеграційна програма в Бєльському повіті складається з безкоштовних занять польської мови, занять, які полегшать адаптацію в новій соціальній та культурній реальності, а також мистецьких, фізичних та інших занять для дітей та підлітків.

Про це повідомляє powiat.bielsko.pl.

На реалізацію цієї програми Бєльський повіт виділив понад 600 тис злотих. Для українців вона є безкоштовною. Участь у безкоштовній програмі можуть взяти громадяни України (в тому числі діти до 18 років), які прибули до Польщі після 24 лютого та збираються лишитися в Польщі.

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Заняття стартують в другій половині вересня й триватимуть до 15 грудня. Відбуватимуться вони у вихідні, а також у робочі дні ближче до вечора. Українцям також будуть доступні психолог, юрист та перекладач.

Самі заняття проходитимуть у 3 населених пунктах: Поромбка (Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD, ul. Wielka Puszcza 91), Бучковіце (Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk im. Polskich Olimpijczyków; ul.Grunwaldzka 220), Бистра (Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej, ul. Klimczoka 105).

Ще один можливий варіант - населений пункт Щирк (Szkolne Schronisko Młodzieżowe Hondrasik, ul. Sportowa 2).

В програмі взяти участь можуть 300 українців. Щоб подати заявку на участь в інтеграційній програмі, потрібно заповнити формуляр і подати його до одного з 8 пунктів прийому.

Нагадаємо, у Польщі запустили проєкт для молоді, який дозволяє поєднувати роботу з навчанням.

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