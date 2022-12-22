У Польщі для українок організували курси з пошуку роботи: які умови і як долучитися

У польській Варшаві запрошують українок пройти безкоштовні курси з пошуку роботи за спеціальністю від Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Про це повідомляє ukrainianinpoland.pl.

Навчальна програма розрахована на українок, які були вимушені переїхати до Польщі після повномасштабного вторгнення РФ. Курси доступні, як онлайн, як так і офлайн.

Завдяки цим курсам українки, які працювали у сфері приватних підприємств, логістики, аналізу даних, фінансів, торгівлі чи адміністрації зможуть знайти роботу за своєю спеціальністю.

Заняття онлайн стартують у січні і триватимуть 6 тижнів. Навчання онлайн - виключно англійською мовою, офлайн - польською мовою).

Щоб пройти курси треба відповідати таким критеріям:

Шукати роботу в Варшаві або її околицях; Маєте досвід в таких сферах як логістика, фінанси, аналіз даних, приватні підприємства, торгівля чи адміністрація Потребуєте підтримки й допомоги, щоб знайти роботу на польському ринку праці; Хочете навчатися та надалі розвивати свої компетенції; Маєте стабільний час на проходження курсів офлайн або онлайн; Знаєте польську або англійську мову на комунікативному рівні.

Для того, щоб подати заявку на участь в курсі, потрібно заповнити анкету за цим посиланням, після цього буде ще два раунди відбору - співбесіда і підписання документів. Також треба подати CV, заповнене англійською мовою.

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Нагадаємо, українські біженці все активніше відкривають власний бізнес у Польщі - за 8 місяців їх стало більше на понад 2 тисячі. Українські підприємці найчастіше організовують діяльність у ІТ-сфері, логістиці, індустрії краси.

Раніше опитування Gremi Personal показало, що у половини українських біженців після вимушеного переїзду до Польщі рівень життя значно покращився.

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