У Польщі група українців знімала з банкоматів чужі гроші: як діяла схема

У Варшаві поліція затримали чотирьох громадян України, яких підозрюють у шахрайстві.

Група чоловіків з України займалися шахрайством у Польщі. Зловмисники обчищали чужі рахунки за допомогою кодів BLIK. Їх затримали.

Про це інформує РАР.

Днями поліцейські під час патрулювання помітили, що до одного з вуличних банкоматів у Варшаві під'їхали дві автівки. З них вийшли двоє чоловіків і пішли до банкомату.

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Через деякий час вони повернулися та почали від'їжджати. Однак, патрульним вони здалися підозрілими і вони поїхали за ними, щоб перевірити



Виявилося, що в автомобілях було четверо громадян України віком від 21 до 27 років. Під час обшуку та особистого огляду у них вилучили 54 картки українських банків без імен та прізвищ, чеки з банкоматів та близько 70 тис зл готівкою в різних валютах.



Усіх громадян України затримали. Двом із них висунули звинувачення у шахрайстві, ще двом – у комп'ютерному шахрайстві.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі на 8 і 5 років, відповідно.

Нагадаємо, поліція попередила родини військових про новий вид шахрайства.

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