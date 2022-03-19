У Польщі хочуть змусити РФ "додатково задуматися" і пропонують ЄС запровадити повну заборону торгівлі з Росією

Таким чином уряд Польщі хоче покарати РФ за її цинічний напад на Україну.
Польща на наступному саміті ЄС офіційно запропонує новий пакет санкцій проти РФ, яка підло напала на Україну і варварськи знищує інфраструктуру, розширити їх до рівня "торгової блокади" як морем, так і сушею.
Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у заяві, яку повідомляє National Post.
"Польща пропонує якнайшвидше додати до цього пакету санкцій торговельну блокаду як для морських портів, так і заборону на сухопутну торгівлю", – сказав Моравецький.
За його словами, такий крок "додатково змусить Росію задуматися над тим, щоб припинити цю жорстоку війну". Як додав Моравецький, "йдеться про життя і смерті десятків, а може, сотень тисяч людей, йдеться про суверенну країну - Україну - але і про безпеку НАТО".
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