У Польщі назвали 10 важливих пунктів для припинення війни в Україні: про що йдеться

У Польщі назвали 10 важливих пунктів для припинення війни в Україні: про що йдеться

Польща разом зі Словенією та Чехією підготували список дій, які ЄС має виконати, якщо він дійсно хоче припинити війну.

Польща спільно зі Словенією та Чехією підготували план, який включає 10 пунктів для підтримки України та припинення війни.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю виданню Politico.

"У Києві йде битва – не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього континенту. І якщо Київ впаде, це буде кінець Європи, якою ми її знаємо", - сказав Моравецький.

Він наголосив, що минув місяць, як Росія розпочала повномасштабну війну в Україні. Відтоді Захід ввів чотири пакети санкцій проти Росії, але війна триває. Заходів явно недостатньо. Потрібно зробити набагато більше, і швидко.

"Тим, хто попереджає, що провокація президента Росії Володимира Путіна призведе до Третьої світової війни, я запитую: чи потрібен був коли-небудь Путіну привід для порушення міжнародного права? Чи потрібен він був, щоб напасти на Грузію? Чи потрібен він був, щоб окупувати Крим? Чи потрібен він був, щоб напасти на Київ?", зазначив він.

Окрім якнайшвидшого припинення платежів за нафту, газ та вугілля, Польща, Словенія та Чехія підготували план із 10 пунктів підтримки України та припинення війни:

відключити всі російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT. Інакше російська економіка адаптується до нових умов протягом кількох тижнів;

запровадити спільну політику притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму в Москві;

повністю припинити російську пропаганду в Європі. Свобода слова не означає право на брехню;

блокада російських кораблів з європейських портів;

така ж блокада має бути введена для автомобільного транспорту до Росії та з Росії;

запровадження санкції не лише проти олігархів, а й щодо всього російського бізнес-середовища;

припинення дії віз для всіх громадян Росії, які хочуть в’їхати до Єс. Російський народ повинен зрозуміти, що він понесе на собі наслідки цієї війни;

ввести санкції проти всіх членів партії Путіна «Єдина Росія». Вони прекрасно знають, що відбувається в Україні, і їхня співучасть беззаперечна;

повна заборона на експорт до Росії технологій, які можна використовувати для війни;

виключення Росію з усіх міжнародних організацій. Ми не можемо сидіти за одним столом зі злочинцями.

Матеуш Моравецький також повідомив, що Києву запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій.

"Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, у нас немає вибору: ми повинні захистити народ України власними щитами", – додав він.

Нагадаємо, Путін на території України збирався воювати з США і Німеччиною.

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