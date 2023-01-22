У Польщі повідомили, як вчинять у разі відмови ФРН надати Україні роту обіцяних Leopard 2

Дуда під час візиту до Львова пообіцяв Україні роту Leopard 2.

Польща створить "меншу коаліцію" країн, які готові пожертвувати Україні частину свого сучасного обладнання та сучасних танків, якщо Німеччина все ж не погодиться відправити 14 Leopard 2, які анонсував Києву президент РП Анджей Дуда.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю PAP.

Моравецький наголосив, що країни-партнери України не будуть пасивно спостерігати за війною і не дадуть "Росії захопити Київ, а потім підпалити Європу".

"Ми створимо "меншу коаліцію" країн, готових пожертвувати частину свого сучасного обладнання та сучасних танків Україні, яка воює. Ми не будемо пасивно спостерігати, як Україна стікає кров'ю. Український народ бореться за нашу свободу. Відправка Leopards в Україну є питанням польського та європейського raison d'état (національного інтересу). Ми не дамо Росії захопити Київ, а потім підпалити Європу", - сказав Моравецький.

Голова польського уряду зауважив, що рішення підтримати українську армію виправдане як політично, так і морально.

"Я сподіваюся, що німці це зрозуміють швидше, ніж пізніше. Проте будь-яка країна, яка вже це розуміє, обов’язково піде по стопах Польщі", - підсумував він.

Що відомо про надання Україні Leopard

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив передаванні Україні 14 танків Leopard 2. Але перш ніж якась країна передасть танки Leopard, має бути надана згода Німеччини.

Після цього розпочалися дискусії. Оскільки в Німеччині неоднозначна позиція щодо надання Україні цих танків. Очікувалося, що Берлін ухвалить рішення на користь України до зустрічі високопоставлених чиновників оборони країн-союзників на американській авіабазі в Рамштайні 20 січня.

Втім, рішення про передачу Україні танків Leopard 2 на засіданні в Рамштайні 20 січні так і не ухвалили.

Очільниця оборонного комітету Бундестагу висловила розчарування тим, що під час зустрічі у форматі "Рамштайн" не ухвалили рішення щодо передавання Україні танків Leopard 2.

Розчаровані і Штати. Високопоставлений американський чиновник в розмові зі Sky News заявив, що наразі у Вашингтоні не знають, як буде розвʼязуватись питання з постачанням танків Leopard-2.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за зволікання із передаванням Україні танків Leopard 2. Він наголосив, що війна тут і зараз й техніка потрібна Україні терміново.

Тим часом сотні людей вийшли на мітинг під будівлею офісу канцлера Німеччини Олафа Шольца в Берліні 20 січня. Вони виступали проти зволікання уряду ФРН у постачанні Україні танків Leopard. Чимало учасників мітингу були загорнуті в українські національні прапори та вигукували заклики про відправлення до України танків Leopard.

Водночас вже 22 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що планує поїздку до України. Відповідаючи на запитання щодо постачання Україні німецьких танків Leopard, Пісторіус зауважив, що Німеччина веде дуже тісний діалог з цього питання з міжнародними партнерами, насамперед із США.

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