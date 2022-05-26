У Польщі розповіли, на яких умовах через 18 місяців перебуватимуть українці в країні

У Польщі розповіли, на яких умовах через 18 місяців перебуватимуть українці в країні

Українці у Польщі, які легально заїхали після 24 лютого, можуть перебувати законно в країні 18 місяці.

Якими будуть умови перебування громадян України в Польщі після того, як минуть 18 місяців легального перебування, розповів прессекретар Офісу у справах іноземців Якуб Дудзяк.

Про це він повідомив в коментарі Ukrayina.pl.

"Є шлях для подальшої легалізації перебування громадян України, які втекли від війни і перебування яких є законним. Їм може бути надано дозвіл на тимчасове проживання. Він надається одноразово на 3 роки від дати ухвалення рішення", - сказав Якуб Дудзяк.

Також читайте Опитування показало, скільки українців хочуть залишитися у Польщі після війни

Заяву про надання дозволу на тимчасове проживання громадянин України може подати не раніше ніж через 9 місяців від дня в'їзду та не пізніше 18 місяців від 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, у Мережі активно обговорюють інформацію від польських прикордонників, що нібито під час повторного перетину українсько-польського кордону за біометричним паспортом у проїзді відмовлять, якщо використані усі 90 днів перебування на території Польщі і загалом ЄС. Розбиралися, як українцям після 90 днів перебування перетинати кордон, що кажуть прикордонники Польщі і юристи.

Читайте також: