У Польщі сталася смертельна ДТП з українками: подробиці (фото)

У Польщі сталася смертельна ДТП, в якій постраждали троє українок.

Про це повідомляють польські ЗМІ з посиланням на пресофіцерку поліції Каліша Анну Яворська-Войніч.

Відомо, що зіткнулися Nissan з Alfa Romeo. Сталося це на трасі поблизу села Дембе Великопольського воєводства.

Також читайте У Польщі відчайдушна українка бігла три кілометри за потягом, в якому були її діти

Внаслідок аварії загинула 72-річний чоловік. Ще восьмеро людей отримали поранення, серед яких троє українок. Постраждалих у ДТП госпіталізували до місцевих лікарень.

За попередніми висновками поліції, 64-річна жінка за кермом Nissan не дотримала переваги в русі та зіткнулася з Alfa Romeo, яка їхала в попутному напрямку.

Обставини та причини аварії з'ясовує поліція під наглядом прокуратури.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що у Польщі на трасі поблизу Тарнова перекинувся бус з українцями – загинув 12-річний хлопчик. Аварія сталася внаслідок зіткнення з вантажним автомобілем. Ще кількох пасажирів госпіталізували.

Читайте також: