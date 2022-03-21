У Польщі створили україномовне радіо: там повідомлятиметься вся оперативна інформація

У Польщі створили україномовне радіо: там повідомлятиметься вся оперативна інформація

Тепер українці, які перебувають на території Польщі зможуть отримувати достовірну інформацію.

Найбільший радіомовник у Польщі RMF Group започаткував новий проєкт, який отримав назву "RMF Україна".

В його етері, українці, які наразі перебувають у Польщі, зможуть почути важливі повідомлення. Про це повідомляється на сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Інформація в етері буде подаватися двома мовами: українською та англійською. Перед тим, як зачитати повідомлення, його будуть дуже ретельно перевіряти для того, щоб уникнути дезінформації. На радіо зможуть працювати польські журналісти, та українці, які перебувають на території республіки.

“У випусках новин радіостанції "RMF Україна" цілодобово надається інформація про правові й законодавчі спрощення, впроваджені польською владою, благодійні організації, що надають допомогу, можливості пошуку житла в цій країні, проїзд громадським транспортом та автомобілями, роботу банківської системи, медичну допомогу біженцям від державної служби охорони здоров'я, а також способи пошуку роботи” – йдеться в повідомленні.

Прослуховувати повідомлення можна на околицях Перемишля на частоті 98.6 FM, у Грубешові на 93.3 FM, через фірмовий застосунок RMF ON та на сайті.

Нагадаємо, соцопитування показало, що Українці вважають найбільш дружніми країнами Польщу, Литву, Велику Британію та США.

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