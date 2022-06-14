У Польщі українцям роздають талони на понад 10 тисяч гривень: де отримати і як можна витратити

У Польщі українцям роздають талони на понад 10 тисяч гривень: де отримати і як можна витратити

В Польщі для українців, які виїхали туди після нападу РФ 24 лютого, роздають подарункові талони на 2 тисячі злотих (13 345 грн).

Подарункові талони на дві тисячі злотих видають біженцям з України у польському місті Гожув-Великопольський. Гроші можна витратити в одній із популярних торгових мереж.

Про це повідомляє gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl.

Віцепрезидентка Гожува-Великопольського з соціальних питань Малгожата Домагала пояснила, що за ці кошти українці можуть придбати продукти в одному з популярних супермаркетів країни.

"Йдеться не тільки про підтримку українців. Вони залишають ці гроші в нашому місті, коли купують товари. А гроші, які вони б однаково витратили на продукти, зможуть витратити на інші предмети, підтримуючи наш гожувський бізнес", — каже Малгожата Домагала.

Картки вже отримали близько 800 людей. Загалом допомога фонду склала 70 мільйонів злотих. Крім того, такі картки також можуть видати волонтери українцям в Любліні, Познані та Варшаві.

Раніше ця ж мережа супермаркетів повідомила про власну акцію на підтримку біженців з України. Мережа роздає 10 000 карток українцям, які виїхали до Польщі через війну.

Нагадаємо, українські школярі у Польщі зможуть скласти випускний іспит.

Як повідомлялося, у Польщі припинять виплачувати фіндопомогу за утримання українців.

Читайте також: