У Польщі українцям роздають талони на понад 10 тисяч гривень: де отримати і як можна витратити

В Польщі для українців, які виїхали туди після нападу РФ 24 лютого, роздають подарункові талони на 2 тисячі злотих (13 345 грн).
Подарункові талони на дві тисячі злотих видають біженцям з України у польському місті Гожув-Великопольський. Гроші можна витратити в одній із популярних торгових мереж.
Про це повідомляє gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl.
Віцепрезидентка Гожува-Великопольського з соціальних питань Малгожата Домагала пояснила, що за ці кошти українці можуть придбати продукти в одному з популярних супермаркетів країни.
"Йдеться не тільки про підтримку українців. Вони залишають ці гроші в нашому місті, коли купують товари. А гроші, які вони б однаково витратили на продукти, зможуть витратити на інші предмети, підтримуючи наш гожувський бізнес", — каже Малгожата Домагала.
Картки вже отримали близько 800 людей. Загалом допомога фонду склала 70 мільйонів злотих. Крім того, такі картки також можуть видати волонтери українцям в Любліні, Познані та Варшаві.
Раніше ця ж мережа супермаркетів повідомила про власну акцію на підтримку біженців з України. Мережа роздає 10 000 карток українцям, які виїхали до Польщі через війну.
Нагадаємо, українські школярі у Польщі зможуть скласти випускний іспит.
Як повідомлялося, у Польщі припинять виплачувати фіндопомогу за утримання українців.
Читайте також:
- "Укрзалізниця" запустила від двох українських міст потяги до Польщі: графік курсування
- У Польщі двоє чоловіків вбили 29-річну українку, ще одну порізали: особи нападників встановили
- У Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи: хворий - на ізоляції