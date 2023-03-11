У Польщі українських біженців змушують повернути грошову допомогу: яка причина

Якщо біженець чи біжанка з України хочуть скористатися пільгами, то вони не можуть залишити Польщу більш як на 30 днів.

У Польщі заклад соціального страхування змушує українців повернути грошову допомогу до бюджету. Зокрема, йдеться про тих українців, які виїхали з Польщі та не повідомили про це органи соцзахисту.

Про це пише видання Rzeczpospolita.

Зазначається, що приблизно 2 мільйони злотих неправомірно виплачені українським громадянам Установою соціального страхування.

"ZUS послідовно виносить наступні рішення щодо неправомірно отриманих пільг і зобов'язує бенефіціарів повернути їх", - говорить Павло Жебровський, представник ZUS.

За місяць дії нової норми Закону про допомогу ZUS призупинив виплату допомоги приблизно 3200 громадянам України.

"Якщо ці люди повернуться до Польщі протягом 30 днів з дати виїзду, вони не втратить законність свого перебування в Польщі і виплату допомоги буде відновлено. Утримання платежу одразу після дня від'їзду на підставі зміненого акту дозволило нам уникнути переплати допомоги", – пояснює Павло Жебровський.