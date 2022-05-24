У Польщі "взялися" за українців, які отримують соцвиплати: сотні людей вже втратили їх

У Польщі "взялися" за українців, які отримують соцвиплати: сотні людей вже втратили їх

У Польщі близько 700 громадян України втратили соціальні виплати після виїзду до України.

Українці в Польщі, які заїхали до країни після широкомасштабного нападу РФ, можуть отримати виплати за програмою "500+". Але гроші надаються, якщо перебувати на території Польщі, якщо виїхати за межі - пільга втрачається.

Про це повідомляє rmf24.pl.

Польський з аклад соціального страхування ( ZUS) почав перевіряти, чи залишаються в країні люди, які отримують польські соціальні виплати. Вони обмінюються даними з прикордонною службою.

Таким чином, ZUS надходить інформація, щойно громадянин України, який оформив допомогу, перетинає кордон. А оскільки право на соцвиплати автоматично припиняється, якщо громадянин відсутній у Польщі понад 30 днів, які даються на 18 місяців, мігранти втрачають право на отримання допомог, зокрема 500 злотих на дітей.

Втім, якщо з українським кордоном легше, значно важче контролювати, якщо українці виїжджають не на батьківщину, а до інших країн Європейського Союзу. Через відсутність прикордонного контролю ZUS отримує інформацію про переміщення особи лише, якщо вона офіційно працевлаштовується в іншій країні чи звертається там за пільгами або соцвиплатами.

Отже, щоб не втратити можливість отримання соцвиплат у Польщі, громадяни не повинні перебувати за межами країни понад 30 днів протягом наданих 18 місяців легального перебування.

Станом на 20 квітня ZUS прийняв 318 тис. Заяви на виплату допомоги на дитину від громадян України. Пільга 500+ доступна людям, які легально перетнули польсько-український кордон після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями, отримали номер PESEL, відкрили банківський рахунок у Польщі, мають польський номер телефону та адресу електронної пошти.

Нагадаємо, Польща готує зміни до закону про допомогу біженцям з України.

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