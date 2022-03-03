У Польщі з'їхав з дороги в кювет і перекинувся автобус із біженцями з України: постраждали діти (фото)

У Польщі з'їхав з дороги в кювет і перекинувся автобус із біженцями з України: постраждали діти (фото)

У момент аварії в автобусі перебували 73 пасажири.

Вранці 3 березня на національній дорозі №17 у селі Колонія Седліще Свидницького району неподалік Любліна (Польща) автобус з українськими біженцями потрапив в аварію. Травми отримали шестеро людей, у тому числі 5 дітей.

Про це повідомляє люблінська польська поліція.

Зазначається, що автобус з українськими пасажирами, що прямував із Гребенного у напрямку Варшави, з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. У момент аварії в автобусі перебували 73 пасажири.

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Усі шість людей наразі перебувають у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.

Наразі відомо, що 47-річний водій автобуса був тверезий.

Як повідомлялось, з моменту початку повномасштабного вторгнення і війни Росії проти України, з нашої країни виїхали 1 мільйон людей.