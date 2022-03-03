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У Польщі з'їхав з дороги в кювет і перекинувся автобус із біженцями з України: постраждали діти (фото)

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Фото: Поліція Польщі/Facebook / ©
Фото: Поліція Польщі/Facebook / ©
Фото: Поліція Польщі/Facebook / ©
Фото: Поліція Польщі/Facebook / ©
Фото: Поліція Польщі/Facebook / ©

У момент аварії в автобусі перебували 73 пасажири.

Вранці 3 березня на національній дорозі №17 у селі Колонія Седліще Свидницького району неподалік Любліна (Польща) автобус з українськими біженцями потрапив в аварію. Травми отримали шестеро людей, у тому числі 5 дітей.

Про це повідомляє люблінська польська поліція.

Зазначається, що автобус з українськими пасажирами, що прямував із Гребенного у напрямку Варшави, з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. У момент аварії в автобусі перебували 73 пасажири.

Усі шість людей наразі перебувають у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.

Наразі відомо, що 47-річний водій автобуса був тверезий.

Як повідомлялось, з моменту початку повномасштабного вторгнення і війни Росії проти України, з нашої країни виїхали 1 мільйон людей.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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