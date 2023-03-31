У Польщі закликали своїх громадян покинути Росію: названо причину

Полякам також порадили відмовитися від поїздок до Росії.

Польща закликає своїх громадян покинути Росію після арешту кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Лукаша Ясин у Twitter.

Ясин порадив відмовитися полякам від поїздок до Росії, а тим громадянам Польщі, які вже перебувають на території РФ - радять покинути країну комерційними й приватними засобами.

"Це особливо важливо в контексті інформації про арешт Евана Гершковича", - написав Ясіна.

Що передувало?

Американська щоденна газета The Wall Street Journal вимагає в Росії звільнити журналіста видання Евана Гершковича. Його затримали співробітники ФСБ.

У відповідь держсекретар США Ентоні Блінкен та речниця Білого дому Карін Жан-П’єр закликали американців негайно виїхати з Росії та не подорожувати до цієї держави.

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