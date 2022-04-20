У Польщі запускають нову програму для допомоги українцям: що вона передбачає і як долучитися

У Польщі запускають нову програму для допомоги українцям: що вона передбачає і як долучитися

У Польщі українці, які переїхали до сусідньої країни через напад РФ, зможуть отримати по 500 злотих на купівлі ліків.

Відповідна ініціатива передбачена спеціальною програмою, яка має стартувати днями. Вказану суму не видаватимуть на руки, натомість українці отримуватимуть електронні штрих-коди на 500 злотих.

Про це повідомляє pap.pl.

Купити ліки біженці з України зможуть у 8 000 аптек у всій Польщі. Коди на купівлю ліків можна буде використати тільки протягом 2022 року.

Щоб отримати код на 500 злотих біженцям з України потрібно зайти на сайт www.health4ukraine.com та заповнити реєстраційну форму для участі в програмі. Після перевірки учасник отримає лист на вказаний у реєстраційній формі мейл з індивідуальним штрих-кодом, який дозволить придбати ліки.

Код можна буде показати в аптеці на екрані смартфона або роздрукувати та подати в паперовому вигляді. Фінансування охопить чималу кількість ліків, зокрема для лікування захворювань дихальної, серцево-судинної та нервової системи.

Наразі йдеться про допомогу 100 тисячам людей. Проте не виключено, що пізніше будуть наступні транші, щоб охопити більшу кількість біженців з України.

Зауважимо, що наразі програма ще не стартувала, зараз можна лише подати свою електронну пошту, на яку надійде повідомлення, коли ініціатива запрацює.

Як повідомлялося, у польському застосунку з розкладом громадського транспорту з'явилася українська мова.

Нагадаємо, Польща запровадила ембарго на імпорт вугілля з Росії.

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